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СБУ вручила підозру священнику з Лаври, який молився за "русскій мір"

Альона Мазуренко Четвер, 1 грудня 2022, 17:19

Співробітники Служби безпеки повідомили про підозру священнику з Києво-Печерській Лаври, на богослужінні якого прославляли "русскій мір".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями".

 
 

Деталі: Зокрема, священник та інші причетні до організації богослужіння особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Нагадаємо:

  • 22 листопада Служба безпеки України разом з поліцією здійснювали контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської Лаври у столиці та декількох монастирях УПЦ (МП) в регіонах. За фактом перевірки в спецслужбі заявили про вилучені мільйони готівки, про російську літературу та перебування на території підозрілих осіб з документами РФ та елементами підробки українських.
  • Раніше у мережі з'явилося відео, де нібито віряни УПЦ в Лаврі співають пісні про Росію. Це обурило українців, а в Лаврі заявили, що священника, який на той час ніс службу - відсторонили.
  • Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки. Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

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Теми: СБУУПЦ МПРосіярелігія
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