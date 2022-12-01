СБУ вручила підозру священнику з Лаври, який молився за "русскій мір"

Співробітники Служби безпеки повідомили про підозру священнику з Києво-Печерській Лаври, на богослужінні якого прославляли "русскій мір".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями".

Деталі: Зокрема, священник та інші причетні до організації богослужіння особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Нагадаємо:

22 листопада Служба безпеки України разом з поліцією здійснювали контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської Лаври у столиці та декількох монастирях УПЦ (МП) в регіонах. За фактом перевірки в спецслужбі заявили про вилучені мільйони готівки, про російську літературу та перебування на території підозрілих осіб з документами РФ та елементами підробки українських.

Раніше у мережі з'явилося відео, де нібито віряни УПЦ в Лаврі співають пісні про Росію. Це обурило українців, а в Лаврі заявили, що священника, який на той час ніс службу - відсторонили.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки. Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.