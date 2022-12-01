СБУ вручила підозру священнику з Лаври, який молився за "русскій мір"

Співробітники Служби безпеки повідомили про підозру священнику з Києво-Печерській Лаври, на богослужінні якого прославляли "русскій мір".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями".

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Деталі: Зокрема, священник та інші причетні до організації богослужіння особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

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