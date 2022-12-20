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Генсек ООН сподівається на завершення війни РФ проти України у 2023 році

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 00:45
АНТОНІУ ГУТЕРРЕШ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у понеділок заявив, що песимістично ставиться до перспектив збройного конфлікту між Україною і Росією, але сподівається, що він завершиться у 2023 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Гутерреш заявив на пресконференції в Нью-Йорку за річними підсумками діяльності ООН.

"Я не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів (між Україною і Росією) у найближчому майбутньому. Я все ж вважаю, що військове протистояння триватиме. Я думаю, що нам ще належить дочекатись миті, коли стануть можливими серйозні переговори про мир. У найближчій перспективі я не вважаю їх можливими", – сказав він.

Водночас генсек ООН висловив сподівання на те, що мир в Україні може бути досягнутий у 2023 році, пославшись на "наслідки" для народу України, російського суспільства та світової економіки, яка потерпає від високих цін на продовольство та енергоносії через розв’язану РФ війну.

"Усе це є причинами для нас зробити все можливе, щоб мирне рішення було втілене до кінця 2023 року", – наголосив Гутерреш.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що будь-які мирні переговори щодо війни в Україні не повинні стати прикриттям для переозброєння Росії.

Подібну думку висловив і державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Штати, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія може використовувати дипломатичні переговори про припинення війни в Україні як виверт для поліпшення своєї тактичної позиції на полі бою.

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Водночас, як заявляли в українському МЗС, Росія не може диктувати свої умови для проведення переговорів з Україною про завершення війни.

Теми: ООНУкраїнавійна
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