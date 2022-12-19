Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН надеется на завершение войны РФ против Украины в 2023 году

"Европейская правда"Понедельник, 19 декабря 2022, 23:45
Генсек ООН надеется на завершение войны РФ против Украины в 2023 году
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник заявил, что пессимистично относится к перспективам вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но надеется, что он завершится в 2023 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Гутерреш заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке по годовым итогам деятельности ООН.

"Я не настроен оптимистично относительно возможности эффективных мирных переговоров (между Украиной и Россией) в ближайшем будущем. Я все же считаю, что военное противостояние будет продолжаться. Я думаю, что нам еще предстоит дождаться момента, когда станут возможными серьезные переговоры о мире. В ближайшей перспективе я не считаю их возможными", - сказал он.

Реклама:

В то же время генсек ООН выразил надежду на то, что мир в Украине может быть достигнут в 2023 году, сославшись на "последствия" для народа Украины, российского общества и мировой экономики, которая страдает от высоких цен на продовольствие и энергоносители из-за развязанной РФ войны.

"Все это является причинами для нас сделать все возможное, чтобы мирное решение было воплощено до конца 2023 года", - подчеркнул Гутерреш.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что любые мирные переговоры по войне в Украине не должны стать прикрытием для перевооружения России.

ВИДЕО ДНЯ

Подобное мнение высказал и государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Россия может использовать дипломатические переговоры о прекращении войны в Украине как уловку для улучшения своей тактической позиции на поле боя.

В то же время, как заявляли в украинском МИД, Россия не может диктовать свои условия для проведения переговоров с Украиной о завершении войны.

Темы: ООНУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: