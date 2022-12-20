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Генсек ООН надеется на завершение войны РФ против Украины в 2023 году

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 00:45
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник заявил, что пессимистично относится к перспективам вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но надеется, что он завершится в 2023 году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Гутерреш заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке по годовым итогам деятельности ООН.

"Я не настроен оптимистично относительно возможности эффективных мирных переговоров (между Украиной и Россией) в ближайшем будущем. Я все же считаю, что военное противостояние будет продолжаться. Я думаю, что нам еще предстоит дождаться момента, когда станут возможными серьезные переговоры о мире. В ближайшей перспективе я не считаю их возможными", - сказал он.

В то же время генсек ООН выразил надежду на то, что мир в Украине может быть достигнут в 2023 году, сославшись на "последствия" для народа Украины, российского общества и мировой экономики, которая страдает от высоких цен на продовольствие и энергоносители из-за развязанной РФ войны.

"Все это является причинами для нас сделать все возможное, чтобы мирное решение было воплощено до конца 2023 года", - подчеркнул Гутерреш.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что любые мирные переговоры по войне в Украине не должны стать прикрытием для перевооружения России.

Подобное мнение высказал и государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Россия может использовать дипломатические переговоры о прекращении войны в Украине как уловку для улучшения своей тактической позиции на поле боя.

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В то же время, как заявляли в украинском МИД, Россия не может диктовать свои условия для проведения переговоров с Украиной о завершении войны.

Темы: ООНУкраинавойна
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