Окупанти нанесли 83 удари по прикордонню Сумщини

За минулу добу російські окупанти завдали 83 удари по прикордонних районах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За даними очільника ОДА, під обстріли потрапили Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади:

Великописарівська громада: росіяни ударили 6 разів із САУ.

Хотінська громада: було 2 обстріли із артилерії, загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.

Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із гранатометів, було 5 "прильотів". Крім того, Сили оборони зафіксували 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг.

Краснопільська громада: росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 "прильотів" із САУ.

Юнаківська громада: війська РФ обстріляли прикордоння з артилерії, було 10 "прильотів".

Миропільська громада: росіяни вели вогонь із артилерії, зафіксовано 4 "прильоти". Також ще 9 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

Живицький повідомив, що у результаті ворожих обстрілів пошкоджені три приватні будинки та електролінія.