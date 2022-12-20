Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти нанесли 83 удари по прикордонню Сумщини

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 01:02
Окупанти нанесли 83 удари по прикордонню Сумщини
Ілюстративне фото GETTY

За минулу добу російські окупанти завдали 83 удари по прикордонних районах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За даними очільника ОДА, під обстріли потрапили Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади:

Реклама:
  • Великописарівська громада: росіяни ударили 6 разів із САУ.
  • Хотінська громада: було 2 обстріли із артилерії, загалом 34 снаряди розірвалися на прикордонні.
  • Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із гранатометів, було 5 "прильотів". Крім того, Сили оборони зафіксували 5 черг зі стрілецької зброї та 10 кулеметних черг.
  • Краснопільська громада: росіяни двічі скидали вибухівку з безпілотників, а також було 15 "прильотів" із САУ.
  • Юнаківська громада: війська РФ обстріляли прикордоння з артилерії, було 10 "прильотів".
  • Миропільська громада: росіяни вели вогонь із артилерії, зафіксовано 4 "прильоти". Також ще 9 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

Живицький повідомив, що у результаті ворожих обстрілів пошкоджені три приватні будинки та електролінія.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: