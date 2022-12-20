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Оккупанты нанесли 83 удара по пограничью Сумщины

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 02:02
Иллюстративное фото GETTY

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 83 удара по приграничным районам Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По данным главы ОГА, под обстрелы попали Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская громады:

  • Великописаревская громада: россияне ударили 6 раз из САУ.
  • Хотинская громада: было 2 обстрела из артиллерии, всего 34 снаряда разорвались на границе.
  • Шалигинская громада: враг открывал огонь из гранатометов, было 5 "прилетов". Кроме того, Силы обороны зафиксировали 5 очередей из стрелкового оружия и 10 пулеметных очередей.
  • Краснопольская громада: россияне дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников, а также было 15 "прилетов" из САУ.
  • Юнаковская громада: войска РФ обстреляли приграничье из артиллерии, было 10 "прилетов".
  • Миропольская громада: россияне вели огонь из артиллерии, зафиксировано 4 "прилета". Также еще 9 вражеских мин разорвались на границе.

Живицкий сообщил, что в результате вражеских обстрелов повреждены три частных дома и электролиния.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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