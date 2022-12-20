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Президент Фінляндії про заяву Макрона: гарантії безпеки потрібні не РФ, а її сусідам

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 01:13
Президент Фінляндії про заяву Макрона: гарантії безпеки потрібні не РФ, а її сусідам
САУЛІ НІІНІСТЬО. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо розкритикував заяву французького візаві Емманюеля Макрона про необхідність говорити із Росією про "гарантії безпеки" для неї.

Як повідомляє "Європейська правда", свою думку Нііністьо висловив у коментарі виданню Iltalehti на полях зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Ризі в понеділок.

"Ну, кому тут потрібна безпека? Сусідам Росії. Якщо Росія здатна надавати якісь гарантії безпеки своїм сусідам, то чому б не надати їй не менш надійні гарантії безпеки такого ж рівня? Настільки ж надійні, як і ті, які вони дають", – сказав він.

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Схожу думку висловив і президент Литви Гітанас Науседа, який стверджує, що саме Росія має надавати гарантії безпеки Україні, а не навпаки.

"Треба говорити про гарантії безпеки для нас і, перш за все, для наших українських друзів. Вони перебувають під щоденними обстрілами. Люди гинуть. Зараз ми говоримо про країну (РФ), яка мало дбає про будь-яку систему, засновану на правилах", – сказав Науседа.

А прем’єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що жодна країна на Росію нападати не збирається: "Занепокоєння Росії щодо безпеки не є реальними. Навпаки, занепокоєння щодо безпеки України та Європи в цілому є реальними".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Цю заяву розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. В МЗС Польщі заявили, що якщо хтось і потребує гарантій безпеки, так це Україна і держави Центрально-Східної Європи. У Гельсінкі також заявили, що у нинішніх обставинах потрібні гарантії не для Росії, а гарантії проти Росії. 

Прем’єрка Естонії зауважила, що передчасно починати з Росією переговори про мир небезпечно, і не лише для України. 

Макрон після критики заявив, що його словам надали перебільшене значення. 

Теми: ФінляндіяРосіягарантії безпеки
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