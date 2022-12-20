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Президент Финляндии о заявлении Макрона: гарантии безопасности нужны не РФ, а ее соседям

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 01:13
Президент Финляндии о заявлении Макрона: гарантии безопасности нужны не РФ, а ее соседям
САУЛИ НИИНИСТЁ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Президент Финляндии Сауле Ниинистё раскритиковал заявление французского визави Эмманюэля Макрона о необходимости говорить с Россией о "гарантиях безопасности" для нее.

Как сообщает "Европейская правда", свое мнение Ниинистё высказал в комментарии изданию Iltalehti на полях встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге в понедельник.

"Ну, кому здесь нужна безопасность? Соседям России. Если Россия способна предоставлять какие-то гарантии безопасности своим соседям, то почему бы не предоставить ей не менее надежные гарантии безопасности такого же уровня? Столь же надежные, как и те, которые они дают", - сказал он.

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Похожее мнение высказал и президент Литвы Гитанас Науседа, который утверждает, что именно Россия должна предоставлять гарантии безопасности Украине, а не наоборот.

"Надо говорить о гарантиях безопасности для нас и, прежде всего, для наших украинских друзей. Они находятся под ежедневными обстрелами. Люди гибнут. Сейчас мы говорим о стране (РФ), которая мало заботится о любой системе, основанной на правилах", - сказал Науседа.

А премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ни одна страна на Россию нападать не собирается: "Беспокойство России относительно безопасности не являются реальными. Наоборот, беспокойство относительно безопасности Украины и Европы в целом являются реальными".

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Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Это заявление раскритиковали и в Украине, и в ряде европейских столиц. В МИД Польши заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, так это Украина и государства Центрально-Восточной Европы. В Хельсинки также заявили, что в нынешних обстоятельствах нужны гарантии не для России, а гарантии против России. Премьер Эстонии отметила, что преждевременно начинать с Россией переговоры о мире опасно, и не только для Украины. 

Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение. 

Темы: ФинляндияРосcиягарантии безопасности
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