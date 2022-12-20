Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 06:25
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – Генштаб
УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ, ФОТО: ГЕНШТАБ

19 грудня Сили оборони відбили атаки росіян у районах 10 населених пунктів та уразили 3 пункти управління ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Реклама:

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України".

Деталі: На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Генштаб підтвердив ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

У зведенні повідомляється, що українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Також силами протиповітряної оборони минулої доби було збито 2 ворожих гелікоптери.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

Теми: арміявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
армія
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: