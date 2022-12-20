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ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 07:25
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ, ФОТО: ГЕНШТАБ

19 декабря Силы обороны отбили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов и поразили 3 пункта управления врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданские инфраструктура и население.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Тимоновичи, Карповичи и Костобобров Черниговской области и Нововасильевка, Кондратовка, Водолаги, Запселье и Издецкое на Сумщине.

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На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под поражение попали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Меловое на Херсонщине.

Генштаб подтвердил поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

В сводке сообщается, что украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Также силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки было сбито 2 вражеских вертолета.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Темы: армиявойнаРосcия
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