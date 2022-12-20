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Частина червоної гілки метро Києва не працювала через перепади напруги

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 09:18
Фото з сайту метро

Вранці 20 грудня через різкі перепади напруги не працювала наземна частина червоної гілки метро – від станції "Арсенальна" до станції "Лісова". О 9:12 пресслужба метро повідомила, що рух поїздів відновили.

Джерело: КП "Київський метрополітен" у Telegram

Дослівно КП: "Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".

Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська" "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід".

Деталі: Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено.

Оновлено: О 9:12 пресслужба метро повідомила, що енергетики ліквідували всі несправності і рух поїздів на червоній гілці відновили.

Також уже працюють на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна".

Передісторія: 

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Теми: Київметротранспортелектроенергія
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