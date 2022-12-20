Часть красной ветки метро Киева не работала из-за перепадов напряжения

Утром 20 декабря из-за резких перепадов напряжения не работала наземная часть красной ветки метро – от станции "Арсенальная" до станции "Лесная". В 9:12 пресс-служба метро сообщила, что движение поездов возобновили.

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Telegram

Дословно КП: "Из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществляется от ст. "Академгородок" до ст. "Арсенальная".

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Движение по наземному участку приостановлено, соответственно станции "Лесная", "Черниговская" "Дарница" и "Левобережная" временно закрываются на вход".

Детали: В то же время движение по синей и зеленой линиям метрополитена восстановлено.

Обновлено: В 9:12 пресс-служба метро сообщила, что энергетики ликвидировали все неисправности и движение поездов на красной ветке возобновили.

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Также уже работают на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".

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