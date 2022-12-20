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Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 08:58
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram Кириленка

Троє людей загинули та ще 5 отримали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram  

Пряма мова Кириленка: "За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Залізному. Ще 5 людей в області дістали поранення".

Деталі: Таким чином станом на 20 грудня росіяни убили щонайменше 1 271 та поранили щонайменше 2 762 мирних мешканці Донеччини.

Ці цифри не остаточні, оскільки, за словами Кириленка, аразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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