Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото иллюстративное из Telegram Кириленко

Три человека погибли и еще 5 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 19 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Железном. Еще 5 человек в области получили ранения".

Детали: Таким образом по состоянию на 20 декабря россияне убили по меньшей мере 1 271 и ранили по меньшей мере 2 762 мирных жителя Донецкой области.

Эти цифры не окончательные, поскольку, по словам Кириленко, сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.