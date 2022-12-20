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Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукВторник, 20 декабря 2022, 08:58
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото иллюстративное из Telegram Кириленко

Три человека погибли и еще 5 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 

Прямая речь Кириленко: "За 19 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Железном. Еще 5 человек в области получили ранения".

Детали: Таким образом по состоянию на 20 декабря россияне убили по меньшей мере 1 271 и ранили по меньшей мере 2 762 мирных жителя Донецкой области.

Эти цифры не окончательные, поскольку, по словам Кириленко, сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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