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Росія вже втратила понад 99 тисяч солдатів та 266 гелікоптерів

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 09:10
Українські захисники знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 військових, 266 гелікоптерів та 2 995 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 995 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 960 (+7) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 266 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 177 (+2) од.

Дані уточнюються.

  

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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