Росія вже втратила понад 99 тисяч солдатів та 266 гелікоптерів
Вівторок, 20 грудня 2022, 08:10
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 військових, 266 гелікоптерів та 2 995 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 995 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 960 (+7) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 266 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 177 (+2) од.
Дані уточнюються.