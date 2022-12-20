Россия уже потеряла более 99 тысяч солдат и 266 вертолетов
Вторник, 20 декабря 2022, 09:10
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 99 230 военных, 266 вертолетов и 2 995 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 99 230 (+430) человек ликвидировано,
- танков – 2 995 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 5 974 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1 960 (+7) ед,
- РСЗО – 410 (+0) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 266 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 680 (+23) ед,
- крылатых ракет – 653 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 599 (+7) ед,
- специальной техники – 177 (+2) ед.
Данные уточняются.
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