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Россия уже потеряла более 99 тысяч солдат и 266 вертолетов

Ирина БалачукВторник, 20 декабря 2022, 08:10
Россия уже потеряла более 99 тысяч солдат и 266 вертолетов
Украинские защитники уничтожают врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 99 230 военных, 266 вертолетов и 2 995 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 99 230 (+430) человек ликвидировано,
  • танков – 2 995 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 974 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 960 (+7) ед,
  • РСЗО – 410 (+0) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 266 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 680 (+23) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 599 (+7) ед,
  • специальной техники – 177 (+2) ед.

Данные уточняются.

 

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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