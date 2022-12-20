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В Луганську лікарні переповнені пораненими російськими загарбниками – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 грудня 2022, 08:15
В Луганську лікарні переповнені пораненими російськими загарбниками – ОВА
Ілюстративне фото Getty Images

Три лікарні Луганська віддано в користування російським окупантам, тільки в одній з яких перебуває більше 1000 поранених загарбників, на всіх не вистачає койко-місць.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно: "Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів".

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Деталі: Повідомляється, що лише в одній з лікарень зараз перебуває понад 1000 поранених загарбників. На усіх не вистачає медичного персоналу, асистентів хірургів. На таку кількість пацієнтів в медзакладах відсутні в достатній кількості медичні препарати та навіть койко-ліжка та постільна білизна.

Наразі у місті готуються прийняти чергову партію поранених - бо за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах Стельмахівки, Червонопопівки.

Теми: ЛуганськвійнаРосіяУкраїна
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