Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луганске больницы переполнены ранеными российскими захватчиками - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 20 декабря 2022, 09:15
Иллюстративное фото фото Getty Images

Три больницы Луганска отданы в пользование российским оккупантам, только в одной из которых находится более 1000 раненых захватчиков, на всех не хватает койко-мест.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно: "Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница № 15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения".

Детали: Сообщается, что только в одной из больниц сейчас находится более 1000 раненых захватчиков. На всех не хватает медицинского персонала, ассистентов хирургов. На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в достаточном количестве медицинские препараты и даже койко-кровати и постельное белье.

Сейчас в городе готовятся принять очередную партию раненых - потому что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врага в районах Стельмаховки, Червонопоповки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛугансквойнаРосcияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Системы Patriot для Украины: пакет помощи достигнет $1,8 млрд – АР

Зеленский уже на пути в Вашингтон – CNN

Системы "Patriot" будут в следующем пакете помощи США вместе с JDAM – CNN

В МИД прокомментировали упреки правящей партии Грузии о "спецоперации" Украины с Саакашвили

видеоЗеленский передаст от защитников Бахмута подарок западным партнерам

До графиков в Киеве пока далеко: в Yasno рассказали о ситуации со светом

Все новости...
Луганск
Где живут и с кем связаны: СБУ идентифицировала 4 коллаборационистов с Луганщины
Россияне вывозят детей из оккупированной Луганщины в Чечню для "перевоспитания" - Гайдай
Мэр Москвы приехал на фронт в Украину: помог "обустроить рубежи"
Последние новости
08:12
Оккупанты убили гражданских в Угледаре и Торском
08:08
Зеленский подтвердил визит к Байдену
07:50
фотоЗа ночь враг ударил по громадам Днепропетровщины 70 снарядами
07:27
Оккупанты готовят принудительную эвакуацию из населенных пунктов Запорожья – штаб
06:57
ВСУ нанесли по 10 ударов с неба и земли по районам сосредоточения врага – сводка
06:28
Израиль передал Херсонщине 17 генераторов
05:26
Кремль добивается уступок от Лукашенко – ISW
04:27
Системы Patriot для Украины: пакет помощи достигнет $1,8 млрд – АР
03:37
Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах
02:54
Зеленский уже на пути в Вашингтон – CNN
Все новости...