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В Луганске больницы переполнены ранеными российскими захватчиками - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 20 декабря 2022, 08:15
В Луганске больницы переполнены ранеными российскими захватчиками - ОВА
Иллюстративное фото фото Getty Images

Три больницы Луганска отданы в пользование российским оккупантам, только в одной из которых находится более 1000 раненых захватчиков, на всех не хватает койко-мест.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно: "Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница № 15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения".

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Детали: Сообщается, что только в одной из больниц сейчас находится более 1000 раненых захватчиков. На всех не хватает медицинского персонала, ассистентов хирургов. На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в достаточном количестве медицинские препараты и даже койко-кровати и постельное белье.

Сейчас в городе готовятся принять очередную партию раненых - потому что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врага в районах Стельмаховки, Червонопоповки.

Темы: ЛугансквойнаРосcияУкраина
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