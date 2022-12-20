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Окупанти уразили об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні, під обстрілами загинуло 2 людини – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 грудня 2022, 08:36
Окупанти уразили об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні, під обстрілами загинуло 2 людини – ОВА
Ілюстьративне фото ДСНС

За минулу добу окупанти відкривали вогонь по Херсонській області 42 рази, у самому Херсоні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, під обстрілами загинуло 2 людини.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару".

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Деталі: За його словами, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Також є жертви серед цивільного населення. За минулу добу росіяни вбили 2 людини, 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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