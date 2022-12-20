Оккупанты поразили объекты критической инфраструктуры в Херсоне, под обстрелами погибли 2 человека - ОВА

За минувшие сутки оккупанты открывали огонь по Херсонской области 42 раза, в самом Херсоне попали в объект критической инфраструктуры, под обстрелами погибло 2 человека.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар".

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Детали: По его словам, под вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома.

Также есть жертвы среди гражданского населения. За минувшие сутки россияне убили 2 человека, 3 человека получили ранения различной степени тяжести.