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Затримали чоловіка, який підняв триколор у Харкові в 2014-му: його ловили 8 років

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 10:57
Затриманий любитель руського міра. Фото СБУ

Прокуратура викрила чоловіка, який у 2014 році піднімав російський триколор над Харківською міськрадою – його шукали 8 років.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram, СБУ 

Дослівно ОГП: "Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили харків’янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "руський мир".

За даними слідство, чоловік у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів". 

 
Фото сбу

Деталі: Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили прапори РФ та георгіївські стрічки, снайперську гвинтівку з оптикою, самозарядну гвинтівку Z-10 та набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.  

 
Фото СБУ

Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).

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Теми: Харківвійнадержзрада
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