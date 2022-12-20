Затримали чоловіка, який підняв триколор у Харкові в 2014-му: його ловили 8 років

Прокуратура викрила чоловіка, який у 2014 році піднімав російський триколор над Харківською міськрадою – його шукали 8 років.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram, СБУ

Дослівно ОГП: "Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили харків’янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "руський мир".



За даними слідство, чоловік у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів".

Фото сбу

Деталі: Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили прапори РФ та георгіївські стрічки, снайперську гвинтівку з оптикою, самозарядну гвинтівку Z-10 та набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Фото СБУ

Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).