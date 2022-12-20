Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затримали чоловіка, який підняв триколор у Харкові в 2014-му: його ловили 8 років

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 09:57
Затримали чоловіка, який підняв триколор у Харкові в 2014-му: його ловили 8 років
Затриманий любитель руського міра. Фото СБУ

Прокуратура викрила чоловіка, який у 2014 році піднімав російський триколор над Харківською міськрадою – його шукали 8 років.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram, СБУ 

Дослівно ОГП: "Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили харків’янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "руський мир".

За даними слідство, чоловік у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів". 

Реклама:
 
Фото сбу

Деталі: Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили прапори РФ та георгіївські стрічки, снайперську гвинтівку з оптикою, самозарядну гвинтівку Z-10 та набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.  

 
Фото СБУ

Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).

Теми: Харківвійнадержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: