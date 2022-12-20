Задержали мужчину, который поднял триколор в Харькове в 2014-м: его ловили 8 лет

Прокуратура разоблачила мужчину, который в 2014 году поднимал российский триколор над Харьковским горсоветом – его искали 8 лет.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram, СБУ

Дословно ОГП: "Харьковская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили харьковчанина, который 8 лет скрывался от украинского правосудия и активно поддерживал "русский мир".

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По данным следствия, мужчина в феврале 2014 года поднимал российский флаг вместе с георгиевской лентой над зданием Харьковского городского совета во время прокремлевских митингов".

Фото СБУ

Детали: Во время обыска по месту его временного проживания в Харькове правоохранители обнаружили флаги РФ и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптикой, самозарядную винтовку Z-10 и патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Фото СБУ

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

