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Окупанти не завжди погоджуються на обмін тілами загиблих після бою - Координаційний штаб

Валентина РоманенкоВівторок, 20 грудня 2022, 11:50
фото Координаційного штабу

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими пояснює, що обміни тілами загиблих після бою несистемні, бо росіяни не завжди погоджуються на це.

Джерело: Координаційний штаб у Telegram, представник ГУР МОУ Андрій Юсов, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Про це йшлося на зустрічі з родинами полонених військовослужбовців Збройних сил зі "Всеукраїнського громадського руху матерів та родичів учасників АТО "Берегиня".

Сторони обговорили зокрема, як відбувається повернення тіл загиблих героїв з-під Бахмута на Донеччині.

Пряма мова радника уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліна: "Інколи обміни тілами проводять командири після бою, коли є домовленість з ворогом про припинення вогню. Такі обміни несистемні, бо росіяни не завжди погоджуються на це.

Офіс уповноваженого зараз не має можливості здійснювати пошук загиблих на цій ділянці фронту, бо там тривають найзапекліші бої. На запити стосовно припинення вогню для пошуку, російська сторона так само відповідає відмовою. Проте обміни загиблими тривають постійно на інших ділянках".

Деталі: Також рідних цікавило, чому в реєстрі Національного інформаційного бюро (НІБ) певні полонені обліковані з позначкою "імовірно полон", у той час як надходили фото чи відео з місць утримання в РФ чи на тимчасово окупованій території.

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Представник штабу підкреслив, що офіційне підтвердження надходить лише з Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Але, як показує практика, підтвердження не означає, що особа повернеться додому найближчим часом. Водночас, усіх, хто перебуває в реєстрі НІБ, Україна подає на обмін.

В свою чергу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, що в процесі обміну полоненими росіяни ділять людей на "сорти", і це демонструє суть їхнього фашистського режиму.

Позиція №1 в антирейтингу, за словами Юсова, – примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

 "А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Теми: війнаполонені
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