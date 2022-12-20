Оккупанты не всегда соглашаются на обмен телами погибших после боя - Координационный штаб

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объясняет, что обмены телами погибших после боя несистемные, потому что россияне не всегда соглашаются на это.

Источник: Координационный штаб в Telegram, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Об этом шла речь на встрече с семьями пленных военнослужащих Вооруженных сил из "Всеукраинского общественного движения матерей и родственников участников АТО "Берегиня".

Стороны обсудили в частности, как происходит возвращение тел погибших героев из-под Бахмута в Донецкой области.

Прямая речь советника уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Ивана Ангелина: "Иногда обмены телами проводят командиры после боя, когда есть договоренность с врагом о прекращении огня. Такие обмены несистемны, потому что россияне не всегда соглашаются на это.

Офис уполномоченного сейчас не имеет возможности осуществлять поиск погибших на этом участке фронта, потому что там идут ожесточенные бои. На запросы о прекращении огня для поиска, российская сторона так же отвечает отказом. Однако обмены погибшими продолжаются постоянно на других участках".

Детали: Также родных интересовало, почему в реестре Национального информационного бюро (НИБ) некоторые пленные учтены с пометкой "вероятно плен", в то время как поступали фото или видео из мест содержания в РФ или на временно оккупированной территории.

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Представитель штаба подчеркнул, что официальное подтверждение поступает только из Международного Комитета Красного Креста. Но, как показывает практика, подтверждение не означает, что человек вернется домой в ближайшее время. В то же время, всех, кто находится в реестре НИБ, Украина подает на обмен.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, что в процессе обмена пленными россияне делят людей на "сорта", и это демонстрирует суть их фашистского режима.

Позиция №1 в антирейтинге, по словам Юсова, - принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.

"А все остальные - начинается крайне тяжелый процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, которые обладают определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", - отметил представитель военной разведки Украины.