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У Німеччині 97-річну екссекретарку концтабору визнали винною у вбивстві 10 тисяч осіб

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 11:54

Суд на півночі Німеччини у вівторок визнав колишню секретарку нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Ф. винною у співучасті у вбивстві понад 10 тисяч людей - вона отримала два роки умовного покарання. 

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

З червня 1943 року по квітень 1945 року Ірмгард Ф. була цивільною працівницею табору смерті Штуттгоф, розташованого поблизу окупованого нацистами Гданська.

Обвинувачення заявило, що її канцелярська робота "забезпечувала безперебійне функціонування табору", і що жінка знала "про всі випадки і події в Штуттгофі".

За оцінками, в Штуттгофі загинуло 65 000 осіб, включаючи єврейських в'язнів, польських партизанів і радянських російських військовополонених. 

97-річну жінку судили в суді для неповнолітніх, оскільки на момент скоєння злочину їй було лише 18-19 років. 

Прокурори вимагали умовного покарання для неповнолітніх терміном на два роки, що є максимально можливим терміном без ув'язнення. 

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Адвокати закликали визнати їхню підзахисну невинною, стверджуючи, що вона не знала про масштаби вбивства і злочинів, скоєних у таборі. 

Минулого року Ірмгард Ф. була заарештована після того, як покинула будинок для літніх людей, де вона проживала.

Теми: Німеччинавійнасуд
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