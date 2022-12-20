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В Германии 97-летнюю экс-секретаршу концлагеря признали виновной в убийстве 10 тысяч человек

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 11:54

Суд на севере Германии во вторник признал бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Ф. виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч человек - она получила два года условного наказания. 

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

С июня 1943 года по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была гражданской работницей лагеря смерти Штуттгоф, расположенного вблизи оккупированного нацистами Гданьска.

Обвинение заявило, что ее канцелярская работа "обеспечивала бесперебойное функционирование лагеря", и что женщина знала "обо всех случаях и событиях в Штуттгофе".

По оценкам, в Штуттгофе погибло 65 000 человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских русских военнопленных. 

97-летнюю женщину судили в суде для несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступления ей было всего 18-19 лет. 

Прокуроры требовали условного наказания для несовершеннолетних сроком на два года, что является максимально возможным сроком без заключения. 

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Адвокаты призывали признать их подзащитную невиновной, утверждая, что она не знала о масштабах убийства и преступлений, совершенных в лагере. 

В прошлом году Ирмгард Ф. была арестована после того, как покинула дом престарелых, где она проживала.

Темы: Германиявойнасуд
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