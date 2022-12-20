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До Кремінної захисникам залишилося декілька кілометрів – Гайдай

Альона Мазуренко Вівторок, 20 грудня 2022, 12:02
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна, а українським захисникам залишилося декілька кілометрів до Кремінної. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території.

Нашим Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці. Впевнено тримаємо позиції".

Деталі: За словами Гайдая, на окупованих територіях у містах Луганщини люди замерзають: "Багатоповерхівки опалюють, рубаючи дерева на вулицях та власними меблями".

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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