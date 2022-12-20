До Кремінної захисникам залишилося декілька кілометрів – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна, а українським захисникам залишилося декілька кілометрів до Кремінної.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території.

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Нашим Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці. Впевнено тримаємо позиції".

Деталі: За словами Гайдая, на окупованих територіях у містах Луганщини люди замерзають: "Багатоповерхівки опалюють, рубаючи дерева на вулицях та власними меблями".

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