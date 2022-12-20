До Кременной защитникам осталось несколько километров – Гайдай

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

Нашим Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Уверенно держим позиции".

Детали: По словам Гайдая, на оккупированных территориях в городах Луганщины люди замерзают: "Многоэтажки отапливают, рубя деревья на улицах и собственной мебелью".

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