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До Кременной защитникам осталось несколько километров – Гайдай

Алена МазуренкоВторник, 20 декабря 2022, 11:02
До Кременной защитникам осталось несколько километров – Гайдай
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Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

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Нашим Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Уверенно держим позиции".

Детали: По словам Гайдая, на оккупированных территориях в городах Луганщины люди замерзают: "Многоэтажки отапливают, рубя деревья на улицах и собственной мебелью".

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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