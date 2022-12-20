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Росіяни на ТОТ створюють "молодіжні рухи" для промивки мізків дітям – Спротив

Ірина БалачукВівторок, 20 грудня 2022, 12:35
Фото ілюстративне з сайту sprotyv.mod.gov.ua

Російські загарбники на окупованих територіях України створюють так звані "молодіжні рухи", щоб зомбувати українських дітей, а також вербують підлітків до мілітаристичних угрупувань "юнармія".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Окупанти продовжують політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни використовують в першу чергу школи, дитячі табори та різноманітні заходи з пропагандистами. Окремо варто відзначити "молодіжні рухи", які створені по типу "волонтерських", але в своїй більшості є масовкою".

Деталі: Серед рухів, які зомбують українських дітей, ЦНС називає "Юг молодой" (рух складається із завезеної на ТОТ молоді, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих), "Рух перших" (він подібний до комсомолу й має ознаки тоталітарного культу).

Також на ТОТ триває вербування підлітків до мілітаристичного угрупування "Юнармія", яке є аналогом гітлер’югенду з нацистської Німеччини.

У Спротиві підкреслили, що всі ці "масові рухи" мають на меті створити умови колективної залученості, а неучасть у них відображатиметься на ставленні до дітей у школах.

ВІДЕО ДНЯ

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон й не губити майбутнє своїх дітей.  

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Теми: окупаціяпропагандаРосіядіти
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