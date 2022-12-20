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Россияне на ВОТ создают "молодежные движения" для промывки мозгов детям – Сопротивление

Ирина БалачукВторник, 20 декабря 2022, 11:35
Россияне на ВОТ создают молодежные движения для промывки мозгов детям – Сопротивление
Фото иллюстративное с сайта sprotyv.mod.gov.ua

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины создают так называемые "молодежные движения", чтобы зомбировать украинских детей, а также вербуют подростков в милитаристские группировки "юнармия".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Оккупанты продолжают политику уничтожения самоидентификации детей на временно оккупированных территориях.

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Россияне используют в первую очередь школы, детские лагеря и различные мероприятия с пропагандистами. Отдельно стоит отметить "молодежные движения", которые созданы по типу "волонтерских", но в своем большинстве являются массовкой".

Детали: Среди движений, которые зомбируют украинских детей, ЦНС называет "Юг молодой" (движение состоит из завезенной на ВОТ молодежи, которая имитирует поддержку оккупации со стороны местных), "Движение первых" (оно подобно комсомолу и имеет признаки тоталитарного культа).

Также на ВОТ продолжается вербовка подростков в милитаристическую группировку "Юнармия", которая является аналогом гитлерюгенда из нацистской Германии.

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В Сопротивлении подчеркнули, что все эти "массовые движения" призваны создать условия коллективной вовлеченности, а неучастие в них будет отражаться на отношении к детям в школах.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ покинуть регион и не губить будущее своих детей. 

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Темы: оккупацияпропагандаРосcиядети
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