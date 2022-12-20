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Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 грудня 2022, 12:14
Не тільки кулі: ЗМІ дізнались, від чого гинуть росіяни на війні
Фото: Міноборони РФ

За час повномасштабного вторгнення в Україну російські військові гинули не лише в боях, але й несли небойові втрати, у тому числі завдяки "дружньому вогню",  хоча Міноборони РФ приховує статистику.

Джерело: "Важные истории"

Деталі: У розслідування видання стверджується, що недбалість командування, низька якість військової підготовки виснажують російські війська ще до відправки на фронт.

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Однією з найпоширеніших причин загибелі окупантів називається необережне поводження зі зброєю. У вивчених виданням вироках гарнізонних військових судів повторювався приблизно один і той самий сюжет: військовий забув поставити зброю на запобіжник і випадково або заради жарту вистрілив у товариша по службі.

Також до загибелі загарбників часто призводить пияцтво в армії, недбалість командирів, невміння користуватися військовою технікою та побутові конфлікти.

"Вживання військовослужбовцями алкоголю під час служби - це головна причина випадків у збройних силах, таких як травми, конфлікти, вбивства, принаймні в мирний час на території поза зоною бойових дій", - кажуть військові експерти з Conflict Intelligence Team.

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На кількість таких втрат також впливає низький рівень компетенцій командного складу та низький рівень професійної підготовки російських військовослужбовців, вважають аналітики.

Зокрема, наводиться приклад, коли контрактник Станіслав Болкунов убив товариша по службі і сів на 10 років. Іншим військовим він говорив, що вистрілив, бо "хотів зняти напругу й іншого виходу не знайшов".

Видання стверджує, що вбивства товаришів по службі на полі бою в Україні у вироки військових судів не потрапляють. Часто військові опиняються під вогнем з боку своїх через проблеми зі зв'язком і наведенням вогню на цілі.

На думку експертів видання, на 10-й місяць війни частка російських втрат від friendly fire перевищила загальносвітову умовну норму.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 окупантів.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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