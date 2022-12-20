Росіяни завозять на ТОТ чиновників з Новосибірська – Спротив

Російські окупанти завозять чиновників з Сибіру для формування окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях, оскільки не можуть знайти необхідну кількість колаборантів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Росіяни мають дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях, тому вимушені возити своїх чиновників для створення адміністрацій.

Так, для створення окупаційної влади в смт Біловодськ (Луганська область) росіяни завезли 15 чиновників з Новосибірська. Тепер ці люди мають імітувати "народну владу" й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті".

Деталі: ЦНС зазначає, що раніше загарбники примусово вивезли до Луганська близько 30 мешканців Біловодська, яких підозрювали у "підтримці ЗСУ".

Спротив закликає місцеве населення покинути ТОТ до моменту звільнення регіону Збройними силами України.

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