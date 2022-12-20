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Россияне завозят на ВОТ чиновников из Новосибирска – Сопротивление

Ирина БалачукВторник, 20 декабря 2022, 12:16
Россияне завозят на ВОТ чиновников из Новосибирска – Сопротивление
Машина российских захватчиков. Скриншот из видео Минобороны РФ

Российские оккупанты завозят чиновников из Сибири для формирования оккупационных администраций на временно оккупированных территориях, поскольку не могут найти необходимое количество коллаборантов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Россияне имеют дефицит предателей на временно оккупированных территориях, поэтому вынуждены возить своих чиновников для создания администраций.

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Так, для создания оккупационной власти в пгт Беловодск (Луганская область) россияне завезли 15 чиновников из Новосибирска. Теперь эти люди должны имитировать "народную власть" и от общины прославлять оккупацию и налаживать репрессивную машину в населенном пункте".

Детали: ЦНС отмечает, что ранее захватчики принудительно вывезли в Луганск около 30 жителей Беловодска, которых подозревали в "поддержке ВСУ".

Сопротивление призывает местное население покинуть ВОТ до момента освобождения региона Вооруженными силами Украины. 

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Темы: оккупацияУкраинавойна
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