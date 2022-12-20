Россияне завозят на ВОТ чиновников из Новосибирска – Сопротивление

Российские оккупанты завозят чиновников из Сибири для формирования оккупационных администраций на временно оккупированных территориях, поскольку не могут найти необходимое количество коллаборантов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Россияне имеют дефицит предателей на временно оккупированных территориях, поэтому вынуждены возить своих чиновников для создания администраций.

Так, для создания оккупационной власти в пгт Беловодск (Луганская область) россияне завезли 15 чиновников из Новосибирска. Теперь эти люди должны имитировать "народную власть" и от общины прославлять оккупацию и налаживать репрессивную машину в населенном пункте".

Детали: ЦНС отмечает, что ранее захватчики принудительно вывезли в Луганск около 30 жителей Беловодска, которых подозревали в "поддержке ВСУ".

Сопротивление призывает местное население покинуть ВОТ до момента освобождения региона Вооруженными силами Украины.

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