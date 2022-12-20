"Повернуться у пакетах під ялинку": прикордонники пригостили росіян мінами на Луганщині
Вівторок, 20 грудня 2022, 13:30
На Луганщині прикордонники за допомогою безпілотника виявили переміщення противника біля одного з тимчасово окупованих сіл і накрили його мінометним вогнем.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Зазначається, що ворожа піхота спробувала закріпитися у населеному пункті, але прикордонники не дозволили їм це зробити.
Після першого "прильоту" росіяни почали тікати у промзону. Щонайменше семеро окупантів укрилися в одному зі складських приміщень. Пл ньому влучно "відпрацював" мінометний розрахунок ДПСУ.
Дослівно: "Ще кілька сімей російських загарбників дочекаються на Новий рік своїх "асвабадітєлєй"… у чорному пакеті під ялинку".