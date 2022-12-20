Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Повернуться у пакетах під ялинку": прикордонники пригостили росіян мінами на Луганщині

Валентина РоманенкоВівторок, 20 грудня 2022, 12:30
Повернуться у пакетах під ялинку: прикордонники пригостили росіян мінами на Луганщині
фото ДПСУ

На Луганщині прикордонники за допомогою безпілотника виявили переміщення противника біля одного з тимчасово окупованих сіл і накрили його мінометним вогнем.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що ворожа піхота спробувала закріпитися у населеному пункті, але прикордонники не дозволили їм це зробити.

Реклама:

Після першого "прильоту" росіяни почали тікати у промзону. Щонайменше семеро окупантів укрилися в одному зі складських приміщень. Пл ньому влучно "відпрацював" мінометний розрахунок ДПСУ.

Дослівно: "Ще кілька сімей російських загарбників дочекаються на Новий рік своїх "асвабадітєлєй"… у чорному пакеті під ялинку".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службаЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: