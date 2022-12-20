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"Вернутся в пакетах под елку": пограничники угостили россиян минами на Луганщине

Валентина РоманенкоВторник, 20 декабря 2022, 12:30
Вернутся в пакетах под елку: пограничники угостили россиян минами на Луганщине
фото ГПСУ

На Луганщине пограничники с помощью беспилотника обнаружили перемещение противника возле одного из временно оккупированных сел и накрыли захватчиков минометным огнем.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что вражеская пехота попыталась закрепиться в населенном пункте, но пограничники не позволили им это сделать.

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После первого "прилета" россияне начали убегать в промзону. По меньшей мере семеро оккупантов укрылись в одном из складских помещений. По нему метко "отработал" минометный расчет ГПСУ.

Дословно: "Еще несколько семей российских захватчиков дождутся на Новый год своих "освободителей"... в черном пакете под елку".

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Темы: Пограничная службаЛуганская областьвойна
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