"Вернутся в пакетах под елку": пограничники угостили россиян минами на Луганщине
Вторник, 20 декабря 2022, 13:30
На Луганщине пограничники с помощью беспилотника обнаружили перемещение противника возле одного из временно оккупированных сел и накрыли захватчиков минометным огнем.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Отмечается, что вражеская пехота попыталась закрепиться в населенном пункте, но пограничники не позволили им это сделать.
После первого "прилета" россияне начали убегать в промзону. По меньшей мере семеро оккупантов укрылись в одном из складских помещений. По нему метко "отработал" минометный расчет ГПСУ.
Дословно: "Еще несколько семей российских захватчиков дождутся на Новый год своих "освободителей"... в черном пакете под елку".