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У Чувашії вибухнув газопровід, який йде в ЄС: 3 загиблих

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 грудня 2022, 13:53
Вибух газопроводу у Чувашії в Росії, скрін з відео

У російській Чувашії стався вибух і почалася пожежа на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород, внаслідок чого загинули троє людей.

Джерело: Медуза, російський РБК з посиланням на коментар пресслужби очільника регіону

Деталі: Вибух стався на газопроводі між селом Калініно і селом Ямбахтіно Вурнарського району Чувашії. За попередньою інформацією, стався витік газу. На місце виїхали співробітники МНС.

Оновлено: Пресслужба очільника міста повідомляє, що до загоряння велися роботи експлуатуючою організацією. 

У МНС повідомили, що пожежа на газопроводі почалася під час проведення планових ремонтних робіт. За їхніми словами, факельне горіння газу ліквідовано. Прорив стався під час проведення планових ремонтних робіт на ділянці магістрального підземного газопроводу діаметром 1420 мм. 

РИА Новости повідомляють з посиланням на коментар голови сільського поселення, що троє людей загинули та одна тримала поранена під час вибуху на газопроводі в Чувашії.

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Довідково: Російський РБК зазначає, що це експортний російський газопровід, побудований на початку 1980-х років. Ним газ транспортується із Західного Сибіру до Європи. Газопровід перетинає російсько-український кордон у районі ГВС "Суджа" в Курській області. З нього також ідуть відгалуження на "Турецький потік" і в Середню Азію.

Теми: Росіягазвибухпожежа
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