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В Чувашии взорвался газопровод, который идет в ЕС: 3 погибших

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 декабря 2022, 12:53
В Чувашии взорвался газопровод, который идет в ЕС: 3 погибших
Взрыв газопровода в Чувашии в России, скрин с видео

В Чувашии произошел взрыв и начался пожар на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, в результате чего погибли трое людей.

Источник: Медуза, российский РБК со ссылкой на комментарий пресслыжбы главы региона 

Детали: Взрыв произошел на газопроводе между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. По предварительной информации, произошла утечка газа. На место выехали сотрудники МЧС.

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Обновлено: Пресслужба главы региона сообщает, что до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией. 

В МЧС сообщили, что пожар на газопроводе начался во время проведения плановых ремонтных работ. По их словам, факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода диаметром 1420 мм. 

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РИА Новости сообщают со ссылкой на комментарий главы сельского поселения, что три человека погибли и один держала ранена при взрыве на газопроводе в Чувашии.

Cправка: Российский РБК отмечает, что это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа" в Курской области. С него также идут ответвления на "Турецкий поток" и в Среднюю Азию.

Темы: Росcиягазвзрывпожар
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