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Заступника глави ДСНС України відсторонили за "вибуховий" подарунок польському генералу

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 14:06

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що йому повідомили про відсторонення в Україні заступника глави ДСНС Дмитра Бондара за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі.

Про це Камінський повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав Камінський.

У вівторок генерал Шимчик, головний комендант поліції Польщі, має з’явитися до регіональної прокуратури Варшави на допит.

Оновлено 16:40. Керівниця відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова у коментарі "Суспільному" підтвердила, що Бондара відсторонили на час проведення слідства.

Раніше розмові з RMF FM Шимчик розповів, що один із двох гранатометів, подарованих йому в Україні, вибухнув, коли він намагався перемістити їх у своєму кабінеті. Як він зазначив, його запевнили в Україні, що гранатомети використані і безпечні.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України напередодні розповіла, як до головного коменданта поліції Ярослава Шимчика потрапив гранатомет, який вибухнув в штаб-квартирі поліції у Варшаві.

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Теми: ПольщаДСНСУкраїна
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