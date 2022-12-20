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Замглавы ГСЧС Украины отстранили за "взрывной" подарок польскому генералу

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 14:06

Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что ему сообщили об отстранении в Украине заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря за вручение подарка, который впоследствии взорвался в кабинете главы полиции Польши.

Об этом Каминский сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности. В Украине также открыто уголовное производство по этому делу", - написал Каминский.

Во вторник генерал Шимчик, главный комендант полиции Польши, должен явиться в региональную прокуратуру Варшавы на допрос.

Обновлено 16:40. Руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью ГСЧС Оксана Трухачева в комментарии "Суспільному" подтвердила, что Бондаря отстранили на время проведения следствия.

Ранее в разговоре с RMF FM Шимчик рассказал, что один из двух гранатометов, подаренных ему в Украине, взорвался, когда он пытался переместить их в своем кабинете. Как он отметил, его заверили в Украине, что гранатометы использованы и безопасны.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины накануне рассказала, как к главному коменданту полиции Ярославу Шимчику попал гранатомет, который взорвался в штаб-квартире полиции в Варшаве.

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Темы: ПольшаГСЧСУкраина
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