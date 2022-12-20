Україна готує офіційні кроки, щоб довести незаконне перебування Росії в Радбезі ООН

Глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок повідомив, що Україна готується до офіційних кроків, аби довести незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет. Так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвети до позбавлення її цього місця", - сказав Кулеба.

Він також звинуватив ООН у бездіяльності щодо направлення місії для вивчення ударів РФ за допомогою іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі України.

"Ще коли Росія тільки почала використовувати іранські мопеди для терористичних нальотів на українські міста та цивільну інфраструктуру, Україна та партнери звернулися до ООН з закликом направити місію експертів для вивчення застосування Росією іранських дронів. Це не просто місія. Справа в тому, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном", - зазначив Кулеба.

Ще 14 жовтня Україна офіційно звернулась до Секретаріату ООН з приводу направлення місії, додав міністр. За його словами, Секретаріат ООН запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких вже було узгоджено. Але згодом Секретаріат ООН проінформував про неможливість відвідування України в ці терміни.

"Генеральний секретар та загалом ООН досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну… Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно присутнє світло, опалення, але нагадаю, що те, що робить Секретаріат ООН зараз - це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії. Адже йдеться про порушення резолюції Радбезу та загрозу міжнародному миру та безпеці.

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ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - сказав Кулеба.

Кулеба також привітав ухвалення Євросоюзом нового пакета санкцій, але заявив, що тиск на Росію треба посилювати ще більше.

Більше про те, як можна усунути Росію з ООН, читайте тут: Шахрайство об’єднаних націй: як викинути Росію з місця в Радбезі ООН, яке їй не належить,

а також: Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки.