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Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совбезе ООН

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 13:09

Глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник сообщил, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совете безопасности ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет. Так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований в результате откровенно мошеннической схемы, которая состоялась 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбее ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению ее этого места", - сказал Кулеба.

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Он также обвинил ООН в бездействии по направлению миссии для изучения ударов РФ с помощью иранских беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины.

"Еще когда Россия только начала использовать иранские мопеды для террористических налетов на украинские города и гражданскую инфраструктуру, Украина и партнеры обратились к ООН с призывом направить миссию экспертов для изучения применения Россией иранских дронов. Это не просто миссия. Дело в том, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном", - отметил Кулеба.

Еще 14 октября Украина официально обратилась в Секретариат ООН по поводу направления миссии, добавил министр. По его словам, Секретариат ООН предложил две альтернативные даты в ноябре, одна из которых уже была согласована. Но впоследствии Секретариат ООН проинформировал о невозможности посещения Украины в эти сроки. 

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"Генеральный секретарь и в целом ООН до сих пор не сделали никаких шагов для направления миссии в Украину... Я понимаю, что в Нью-Йорке не так холодно, постоянно присутствует свет, отопление, но напомню, что то, что делает Секретариат ООН сейчас - это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и России за их действия. Ведь речь идет о нарушении резолюции Совбеза и угрозе международному миру и безопасности. 

ООН должна объяснить причины задержки и бездействия", - сказал Кулеба.

Кулеба также приветствовал принятие Евросоюзом нового пакета санкций, но заявил, что давление на Россию надо усиливать еще больше. 

Больше о том, как можно устранить Россию из ООН, читайте здесь: Мошенничество объединенных наций: как выкинуть Россию с места в Совбезе ООН, которое ей не принадлежит,

а также: Два пути изгнать Россию из ООН: как лишить агрессора права вето в Совете безопасности, и не только.

Темы: ООНРосcияУкраина
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