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Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 14:13

Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", попри те, що цю редакцію критикували громадські експерти і вона суперечить оновленому висновку Венеційської комісії. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з карткою законопроєкту на сайті Верховної Ради, 20 грудня його повернули з підписом від президента. 

Нагадаємо, 13 грудня парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", але без правки про кількість членів ДГЕ, спрямованої на ефективність незалежного відбору суддів.

Раніше експерти у сфери судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття закликали Зеленського ветувати його.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи.

У висновку вказують, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів. Крім того, рішення ДГЕ мають бути обов’язковими до виконання, тобто кандидат, який не пройшов перевірку, не може за жодних обставин бути призначеним суддею КСУ.

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Ухвалений Верховною Радою законопроєкт наразі передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Громадські експерти зауважують, що 7-й незалежний експерт дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію.

Законопроєкт щодо КСУ - один з тих, від яких залежить подальший рух України до членства у ЄС. 

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Теми: ЗеленськийзаконодавствоЄС
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