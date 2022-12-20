Зеленский подписал "евроинтеграционный" закон о КСУ, вопреки рекомендациям Венецианки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", несмотря на то, что эту редакцию критиковали общественные эксперты и она противоречит обновленному заключению Венецианской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно карте законопроекта на сайте Верховной Рады, 20 декабря его вернули с подписью от президента.

Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", но без правки о количестве членов ГГЭ, направленной на эффективность независимого отбора судей. Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия призвали Зеленского ветировать его.

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы.

В заключении указывают, что в Консультативную группу экспертов (КГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого, члена из числа независимых международных экспертов. Кроме того, решения КГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть кандидат, который не прошел проверку, не может ни при каких обстоятельствах быть назначенным судьей КСУ.

Принятый Верховной Радой законопроект пока предусматривает шесть членов КГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Общественные эксперты отмечают, что 7-й независимый эксперт позволил бы нивелировать политическое влияние на комиссию.

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Законопроект по КСУ - один из тех, от которых зависит дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.

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