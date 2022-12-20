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Зеленский подписал "евроинтеграционный" закон о КСУ, вопреки рекомендациям Венецианки

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 13:13

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", несмотря на то, что эту редакцию критиковали общественные эксперты и она противоречит обновленному заключению Венецианской комиссии. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно карте законопроекта на сайте Верховной Рады, 20 декабря его вернули с подписью от президента. 

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Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", но без правки о количестве членов ГГЭ, направленной на эффективность независимого отбора судей. Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия призвали Зеленского ветировать его.

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы.

В заключении указывают, что в Консультативную группу экспертов (КГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого, члена из числа независимых международных экспертов. Кроме того, решения КГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть кандидат, который не прошел проверку, не может ни при каких обстоятельствах быть назначенным судьей КСУ.

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Принятый Верховной Радой законопроект пока предусматривает шесть членов КГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, причем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Общественные эксперты отмечают, что 7-й независимый эксперт позволил бы нивелировать политическое влияние на комиссию.

Законопроект по КСУ - один из тех, от которых зависит дальнейшее движение Украины к членству в ЕС. 

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Темы: ЗеленскийзаконодательствоЕС
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