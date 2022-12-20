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Глава дипломатії ЄС вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 13:15

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у вівторок засудив підтримку Іраном Росії в її війні проти України і триваючі репресії проти опозиції в країні.

Про це Боррель написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", - написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.

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"Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - додав він.

Нагадаємо, 12 грудня ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Росії.

Тим часом, британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

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Теми: ЄСІранРосіязброя
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