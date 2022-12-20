Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава дипломатії ЄС вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 14:15

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у вівторок засудив підтримку Іраном Росії в її війні проти України і триваючі репресії проти опозиції в країні.

Про це Боррель написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", - написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.

"Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - додав він.

Нагадаємо, 12 грудня ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Росії.

Тим часом, британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСІранРосіязброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ДБР розслідує, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України - очільник СБУ

Ситуація в центральному регіоні залишається складною, всі області отримали ліміти – Укренерго

УП поспілкувалася з полоненим "вагнерівцем": розповів про вербування і як воював в Україні

"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році

доповнено Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки

Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

Усі новини...
ЄС
Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
Країни ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ
У Відні викрили російського шпигуна, сина колишнього дипломата
Останні новини
13:20
В інституті Амосова відкрили відділення воєнної кардіохірургії
13:13
АМКУ розкрив ще одну змову на тендерах по реконструкції стадіонів
13:09
На Херсонщині знайшли масове поховання жертв російських окупантів
13:01
Мобільний зв’язок у Росії може повернутись у 1990-ті після виходу Nokia та Ericsson – Reuters
13:00
У Конгресі вирішили оприлюднити дані про податкову звітність Трампа
12:58
Малюк про Медведчука: Спочатку тюрма і воші, потім – обмін, далі – яєчня в Криму
12:55
МВФ може вийти на велику програму з Україною з фінансуванням у березні – Рашкован
12:52
Росіяни викрали пацієнтів психлікарень на Херсонщині і вивезли на Арабатську стрілку – Спротив
12:50
Суд розпочав справу про банкрутство Маріупольського меткомбінату Ілліча
12:48
10 млн українців можуть страждати від ментальних розладів через війну – ВООЗ
Усі новини...