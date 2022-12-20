Глава дипломатии ЕС потребовал от Ирана остановить поддержку России в войне

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во вторник осудил поддержку Ираном России в ее войне против Украины и продолжающиеся репрессии против оппозиции в стране.

Об этом Боррель написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Необходима встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС", - написал Боррель накануне региональной конференции, которую принимает Иордания.

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"Подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Согласились, что мы должны держать связь открытой и восстановить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - добавил он.

Напомним, 12 декабря ЕС ввел санкции против иранских военных и бизнесменов, а также четырех компаний, связанных с производством беспилотников, которые Иран поставляет России.

Между тем, британская разведка ожидает роста военной поддержки российских войск Ираном в ближайшие месяцы.