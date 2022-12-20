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Україна працює з партнерами для залучення більшої кількості енергодопомоги - Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 13:22

На доручення президента Зеленського та у взаємодії з Міненерго, Укренерго та іншими профільними інституціями МЗС продовжує активно залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми. 

Про це заявив на онлайн-брифінгу у вівторок глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Станом на сьогодні залучена допомога складає близько 1000 трансформаторів різної потужності, понад 100 автотранстформаторів, близько 5000 бензинових та дизельних генераторів потужності до 100 кіловат, майже 500 генераторів більшої потужності, майже 5000 кілометрів кабелю, а також тисячі одиниць запчастин для ремонту електормережі, сотні теплових гармат і обігрівачів. Ми продовжуємо працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги", - повідомив міністр.

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За його словам, операційно координацію цього процесу здійснює прем’єр-міністр. "Зараз ми отримали нове орієнтування (про те), де, в кого що є, і що потрібно привезти в Україну, і вже працюємо над цією новою партією допомоги", - сказав глава МЗС.

Жодна національна енергосистема в новітній історії не поставала перед таким рівнем викликів, як українська енергосистема, додав Кулеба.

Міністр також повідомив, що Україна готується до офіційних кроків, аби довести незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН.

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Теми: енергетикаУкраїнаКулеба Дмитро
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