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Украина работает с партнерами для привлечения большего количества энергопомощи - Кулеба

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 13:22

По поручению президента Зеленского и во взаимодействии с Минэнерго, Укрэнерго и другими профильными институтами МИД продолжает активно привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы. 

Об этом заявил на онлайн-брифинге во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"На сегодня привлеченная помощь составляет около 1000 трансформаторов различной мощности, более 100 автотрансформаторов, около 5000 бензиновых и дизельных генераторов мощности до 100 киловатт, почти 500 генераторов большей мощности, почти 5000 километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электорсети, сотни тепловых пушек и обогревателей. Мы продолжаем работать с партнерами над привлечением еще большего количества помощи", - сообщил министр.

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По его словам, операционно координацию этого процесса осуществляет премьер-министр. "Сейчас мы получили новое ориентирование (о том), где, у кого что есть, и что нужно привезти в Украину, и уже работаем над этой новой партией помощи", - сказал глава МИД.

Ни одна национальная энергосистема в новейшей истории не стояла перед таким уровнем вызовов, как украинская энергосистема, добавил Кулеба.

Министр также сообщил, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совете безопасности ООН.

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Темы: энергетикаУкраинаКулеба Дмитрий
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