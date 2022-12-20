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"Шахедна" атака Росії 19 грудня була найбільшою - Повітряні сили

Валентина РоманенкоВівторок, 20 грудня 2022, 14:39
Шахедна атака Росії 19 грудня була найбільшою - Повітряні сили
Юрій Ігнат

19 грудня Росія здійснила найбільший за кількістю випущених іранських дронів-камікадзе обстріл "Шахедами" території України.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали.

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Після тривалої паузи… маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збиті, зрозуміло, що не все вдається збивати".

Деталі: За інформацією Повітряних сил, загалом за листопад і грудень Росія застосувала 127 безпілотників Shahed і 300 крилатих ракет.

Від початку застосування ворогом іранських дронів-камікадзе (13 вересня -ред.) ППО збила приблизно 430 таких БПЛА.

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Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУвійна
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