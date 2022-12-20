Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахедна" атака Росії 19 грудня була найбільшою - Повітряні сили

Валентина РоманенкоВівторок, 20 грудня 2022, 15:39
Юрій Ігнат

19 грудня Росія здійснила найбільший за кількістю випущених іранських дронів-камікадзе обстріл "Шахедами" території України.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали.

Після тривалої паузи… маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збиті, зрозуміло, що не все вдається збивати".

Деталі: За інформацією Повітряних сил, загалом за листопад і грудень Росія застосувала 127 безпілотників Shahed і 300 крилатих ракет.

Від початку застосування ворогом іранських дронів-камікадзе (13 вересня -ред.) ППО збила приблизно 430 таких БПЛА.

Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ДБР розслідує, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України - очільник СБУ

Ситуація в центральному регіоні залишається складною, всі області отримали ліміти – Укренерго

УП поспілкувалася з полоненим "вагнерівцем": розповів про вербування і як воював в Україні

"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році

доповнено Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки

Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

Усі новини...
безпілотники
У Брянській області заявили про атаку безпілотника на енергетику
Росія отримала ще 250 "Шахедів" від Ірану – Зеленський 
У Києві знайшли уламки збитого російського дрона
Останні новини
15:00
Малюк: Олігархи починають любити Україну, а СБУ їм допомагає
14:55
Курс валют на 21 грудня: готівкові долар та євро продовжують дорожчати
14:55
Навальний розповів, що в його колонію приїжджав Пригожин і вербував зеків
14:54
Користувачі Facebook у Литві масово отримують бани за емоційні згадки війни в Україні
14:53
Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
14:52
Орбан обіцяє і в 2023 році зберегти свій підхід щодо війни в Україні
14:44
Путін заявив, що розвиватиме ядерну тріаду як "гарантію суверенітету" РФ
14:44
Військовий назвав "вибачення" Шуляк знущанням і вимагає ветувати її скандальний закон
14:36
Gillette – найкраще для російських ракет: як Procter&Gamble спонсорує війну
14:32
Малюк про УПЦ МП: Маємо вичистити середовище ворожих кротів у рясах
Усі новини...