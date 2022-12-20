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"Шахедная" атака России 19 декабря была самой большой - Воздушные силы

Валентина РоманенкоВторник, 20 декабря 2022, 15:39
Юрий Игнат

19 декабря Россия осуществила крупнейший по количеству выпущенных иранских дронов-камикадзе обстрел "Шахедами" территории Украины.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Вчера, как известно, день Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из крупнейших "шахедных" обстрелов... по количеству имеется в виду. Потому что 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Если брать во внимание статистику, то такое количество "Шахедов" они еще не выпускали.

После длительной паузы... имеем с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. Это только сбитые, понятно, что не все удается сбивать".

Детали: По информации Воздушных сил, всего за ноябрь и декабрь Россия применила 127 беспилотников Shahed и 300 крылатых ракет.

С начала применения врагом иранских дронов-камикадзе (13 сентября -ред.) ПВО сбила примерно 430 таких БПЛА.

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУвойна
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