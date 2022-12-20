У Брянській області заявили про атаку безпілотника на об'єкт енергетики
Вівторок, 20 грудня 2022, 14:59
Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз стверджує, що безпілотник атакував територію районної електромережі.
Джерело: Богомаз у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок атаки безпілотника на території РЕМ (районні електричні мережі - ред.) у Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля".
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Деталі: Він додав, що постраждалих немає. На місці працюють спецслужби.