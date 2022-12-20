У Брянській області заявили про атаку безпілотника на об'єкт енергетики

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз стверджує, що безпілотник атакував територію районної електромережі.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок атаки безпілотника на території РЕМ (районні електричні мережі - ред.) у Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля".

Деталі: Він додав, що постраждалих немає. На місці працюють спецслужби.