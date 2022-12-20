В Брянской области заявили об атаке беспилотника на объект энергетики

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз утверждает, что беспилотник атаковал территорию районной электросети.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: "В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районные электрические сети - ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля".

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Детали: Он добавил, что пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.