В Брянской области заявили об атаке беспилотника на объект энергетики
Вторник, 20 декабря 2022, 15:59
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз утверждает, что беспилотник атаковал территорию районной электросети.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь: "В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районные электрические сети - ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля".
Детали: Он добавил, что пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.
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